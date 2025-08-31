1
VIDELA ESCALADA, María (Marita)
† VIDELA ESCALADA, María (Marita), q.e.p.d. - Sus tíos Juan Bullrich y Nora Iriart y sus primos Luisa, Rafael y Andrea, Cecilia y Alejandro, Juan, Hernán y Silvina, Marcelo y Rebecca y Pedro y Maia despiden a Marita con mucho cariño.
