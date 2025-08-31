SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† VIDELA ESCALADA, María. - María Yofre la despide con infinita tristeza y acompaña a su familia.

† VIDELA ESCALADA, María, q.e.p.d. - La Fundación Carlos Díaz Vélez participa el fallecimiento de su protesorera y acompaña a la familia en este triste momento. ¡Gracias Marita por todos estos años compartidos! Te vamos a extrañar.

