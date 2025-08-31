1
VIDELA ESCALADA, María
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† VIDELA ESCALADA, María. - María Yofre la despide con infinita tristeza y acompaña a su familia.
† VIDELA ESCALADA, María, q.e.p.d. - La Fundación Carlos Díaz Vélez participa el fallecimiento de su protesorera y acompaña a la familia en este triste momento. ¡Gracias Marita por todos estos años compartidos! Te vamos a extrañar.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Top 12 de la URBA: SIC dio vuelta el clásico ante CUBA como visitante y dio otro paso hacia la clasificación
- 3
Un nuevo SUV con tracción total llegó al mercado argentino para posicionarse en un segmento competitivo
- 4
Tormenta de Santa Rosa: hay alerta naranja y amarilla por tormenta, lluvia, nevada y viento para este domingo 31 de agosto