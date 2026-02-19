LA NACION

VIGIL DE ZORRAQUIN, María Mercedes

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VIGIL DE ZORRAQUIN, María Mercedes (Meme) q.e.p.d. - El Consejo de Administración, autoridades y toda la comunidad ESEADE despiden con mucho pesar a quien fuera, junto con el resto de la familia Zorraquin, importantes benefactores de la Institución. Acompañan a Federico, Luisa y a toda la familia Zorraquin en este triste momento con mucho cariño y ruegan una especial oración por Meme, recordándola con mucho afecto.

