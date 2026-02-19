LA NACION

VIGIL, Mabel

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel, q.e.p.d. - Mecha S. L. de Miguens, hijos y nietos abrazan con enorme cariño a sus hijos, nietos y familias.

VIGIL de ZORRAQUÍN, Mabel. - Los Maurette Martín y Sole, Mariano y Pekis, Juan, y Hernán y María, despiden a Meme y saludan a los Zorraquín con mucho cariño.

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel. - La familia Monasterio acompaña a Ramón y familia en este triste momento. Gracias por tu amistad.

