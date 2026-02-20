LA NACION

VIGIL, María Mercedes,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VIGIL de ZORRAQUIN, María Mercedes, (Meme), q.e.p.d. - La comisión directiva y toda la comunidad de la Asociación Vecinal Villa Cerro Catedral, AVVCC, despiden con mucho pesar a quien fuera, junto con el resto de la familia Zorraquin, importantes colaboradores de la institución. Acompañan a Federico, Luisa y a toda la familia Zorraquin en este triste momento con mucho cariño y ruegan una especial oración por Meme, recordándola con mucho afecto.

