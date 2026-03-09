SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VIGNAROLI, Ernesto. - Cuando un hermano de la vida se va, queda un vacío infinito. Te vamos a extrañar mucho. Rami, Raúl, Julio y Eduardo.

✝ VIGNAROLI, Ernesto. - Marietta y todos los Mendióroz acompañamos a Vivian, Mariana y sus hermanos con mucho cariño en este triste momento.

✝ VIGNAROLI, Ernesto, q.e.p.d. - BMA despide con cariño a Ernesto y acompaña a su familia, rogando una oración en su memoria.

✝ VIGNAROLI, Ernesto. - Alberto y Silvia Tarasido, sus hijos Santiago, Ezequiel y Juan Pablo, nueras y nietos, despiden al querido Ernesto con mucha tristeza y acompañan a Vivian e hijos con cariño.

✝ VIGNAROLI, Ernesto, q.e.p.d. - Estudio Grinberg Ingenieros Consultores lamenta su fallecimiento y recuerda los grandes proyectos compartidos.

✝ VIGNAROLI, Ernesto O., q.e.p.d. - Mercedes Conway despide con inmenso cariño a su queridísimo Ernest y acompaña a su familia en este triste momento.

✝ VIGNAROLI, Ernesto O., q.e.p.d., falleció el 8-3-2026. - La comisión directiva de la Asociación Electrotécnica Argentina acompaña, en este triste momento, a la familia de su digno vicepresidente 1°, rogando por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa