VIGNAROLI, Ernesto
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VIGNAROLI, Ernesto q.e.p.d., falleció el 8-3-2026. - La comisión directiva y los socios del Golf Club Argentino participan con pesar el fallecimiento de su socio vitalicio y ruegan una oración en su memoria.
✝ VIGNAROLI, Ernesto. - Gracias por todos estos años que nos regalaste con tanto amor. Tus amigos y compañeros de la comisión directiva de La Cumbre Golf Club hoy te despedimos con el gran orgullo de haber trabajado a tu lado. Tu legado y tu calidez permanecerán por siempre con nosotros.
VIGNAROLI, Ernesto. - Acompañamos a su familia, al estudio y amigos en su profundo dolor. Saludamos y despedimos con profundo pesar. Familia Somarfer y su equipo directivo.
✝ VIGNAROLI, Ernesto, q.e.p.d. - Técnica Elemec despide con profundo cariño a Ernesto y acompaña a su familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.
✝ VIGNAROLI, Ernesto, q.e.p.d. - Bea Marti Reta y Horacio Liendo despiden a Ernesto con gran tristeza y acompañan a Vivian e hijos con cariño.
✝ VIGNAROLI, Ernesto, q.e.p.d. - Arturo Beccar Varela despide con cariño a Ernesto y acompaña a su familia, rogando una oración en su memoria.
✝ VIGNAROLI, Ernesto, q.e.p.d. - Acompaño a Vivian y Flia con cariño. Viví Roldan.
VIGNAROLI, Ernesto O., 8-3-2026. - Vivian B. R. Lavalle de Vignaroli, sus hijos, sus nietos e hijos politicos despiden a Ernesto con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
