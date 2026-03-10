LA NACION

VIGNAROLI, Ernesto Oscar

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VIGNAROLI, Ernesto Oscar. - Escribanía Mc Lean participa el fallecimiento de su amigo y cliente Ernesto y ruega una oración por su alma.

VIGNAROLI, Ernesto Oscar . - Diego Mc Lean y sus hijas participan la partida de su amigo Ernesto y acompañan a Vivian e hijas y hijos en este triste momento y ruegan oraciones por su alma.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Pronóstico del tiempo: cuándo vuelve el calor extremo a AMBA, según el último parte del SMN
    1

    Pronóstico del tiempo: cuándo vuelve el calor extremo a AMBA, según el último parte del SMN

  2. Uno de los expertos argentinos más escuchados responde
    2

    ¿Qué profesiones van a desaparecer con la IA? Uno de los expertos argentinos más escuchados responde

  3. Marcelo Birmajer critica a Yuval Noah Harari y a otros intelectuales judíos por el “silencio” ante la guerra
    3

    “Vende humo”: Marcelo Birmajer critica a Yuval Noah Harari y a otros intelectuales israelíes por el “silencio” ante la guerra

  4. Guerra en Medio Oriente: un analista internacional explicó por qué se trata de un conflicto “con muchas capas” y el rol de Rusia
    4

    Guerra en Medio Oriente: un analista internacional explicó por qué se trata de un conflicto “con muchas capas” y el rol de Rusia