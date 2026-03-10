SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VIGNAROLI, Ernesto Oscar. - Escribanía Mc Lean participa el fallecimiento de su amigo y cliente Ernesto y ruega una oración por su alma.

✝ VIGNAROLI, Ernesto Oscar . - Diego Mc Lean y sus hijas participan la partida de su amigo Ernesto y acompañan a Vivian e hijas y hijos en este triste momento y ruegan oraciones por su alma.

