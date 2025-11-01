1
VILELA, Ana María (Anita)
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† VILELA, Ana María (Anita). - Acompaño con el cariño de siempre a las chicas de Mendoza, hijos y nietos. Quedándome plena de lindos recuerdos y momentos compartidos con todas y con cada una de ustedes. Las quiero y abrazo. Marie France Marque de Ballester (a.).
