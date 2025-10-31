1
VILELA, Ana María
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† VILELA, Ana María, q.e.p.d. - Sus sobrinos Marina Cabral, Enrique, Ana Inés y Gloria Martini la recuerdan con todo cariño.
† VILELA, Ana María, q.e.p.d. - María Delia, Marina, y María Inés Vilela despiden a su queridísima hermana menor con todo el amor que ella les dio.
† VILELA, Ana María. - Adriana y Tito Oviedo despiden a su gran amiga.
