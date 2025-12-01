SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† VILLANUEVA, Arturo, q.e.p.d. - Sus sobrinos Iraola Chute despiden a Arturito con tristeza y acompañan y abrazan con mucho cariño a Ana María, hijos y Susanita y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

