† VILLANUEVA, Arturo, q.e.p.d. - Sus sobrinos Iraola Chute despiden a Arturito con tristeza y acompañan y abrazan con mucho cariño a Ana María, hijos y Susanita y familia en este triste momento.
