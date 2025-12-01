1
VILLANUEVA CHUTE, Arturo
† VILLANUEVA CHUTE, Arturo, q.e.p.d. - Josefina y Luis Garbarini con sus hijas Josefina y Clara acompañan a su hermana Susanita, a su sobrina María Susana Azzi y familia con sus oraciones.
† VILLANUEVA CHUTE, Arturo, q.e.p.d., falleció el 29-11-2025. - Su hermana Susanita Villanueva Chute de Azzi y su sobrina y ahijada María Susana Azzi participan su fallecimiento con inmenso dolor.
