SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† VILLANUEVA CHUTE, Arturo, q.e.p.d. - Josefina y Luis Garbarini con sus hijas Josefina y Clara acompañan a su hermana Susanita, a su sobrina María Susana Azzi y familia con sus oraciones.

† VILLANUEVA CHUTE, Arturo, q.e.p.d., falleció el 29-11-2025. - Su hermana Susanita Villanueva Chute de Azzi y su sobrina y ahijada María Susana Azzi participan su fallecimiento con inmenso dolor.

Avisos fúnebres

