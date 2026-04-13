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VIOLA, María Elba,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VIOLA, María Elba, q.e.p.d. - Sus amigos de tantos años, Rodolfo y Mabel Smaltino, Arturo y Matilde Musso, Carlos e Inés Cambiaso, Marcelo y Andrea Ghigliani, Enrique y Liliana García, Rosamarina Álvarez y Carlos Acosta Güemes despedimos a nuestra querida Mariela con profundo pesar. Acompañamos en su dolor a Alberto, Hernán, Julieta y Fernando, Dolores, nietas y sobrinos.

Avisos fúnebres
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