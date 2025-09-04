LA NACION

VITALE, Susana Palomeque De

VITALE, Susana Palomeque de, q.e.p.d. - Su marido Juan Pablo; sus hijos Juan Pablo y Sonia Bobbio, Juan Manuel y Mariangeles Menendez, María, Agustina y Julian Grinstein; sus nietos Felipe, Joaquín,Francisco, Lorenzo, Tomás y Clarita la despiden con profunda tristeza recordando con alegría la feliz vida compartida llena del amor que nos brindó. Será inhumada hoy, a las 14.30, en el cementerio Jardín Bella Vista , Mayor Irusta 5631, Bella Vista. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

VITALE, Susana Palomeque de, q.e.p.d. - Leopoldo y Claudia Terzy de Munilla del Campo, hijos y nietos despiden a Susana con enorme tristeza y acompañan a Juan Pablo, hijos y nietos en este triste momento, recordando tantos lindos momentos compartidos.

VITALE, Susana Palomeque de, q.e.p.d. - Jorge Carcova Munilla, su hija Agustina y Silvia Bustos la despiden con profundo dolor y acompañan a su familia en este triste momento.

