VIVOT, Fernando G.,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VIVOT, Fernando G., q.e.p.d., falleció el 11-2-2026. - Sus hermanos, Enrique y Pussy, María, Ricardo y Cristina, Santiago y Adriana, Federico, Carmen y Enrique, Patricia y Daniel; sobrinos, sobrinos nietos, acompañamos a Ale y los chicos, y lo despedimos con mucha alegría al encuentro del Señor. Te vamos a extrañar.

VIVOT, Fernando, q.e.p.d. - Matilde Ibarguren, Lía Quesada, Mercedes García Mansilla, Susana Marque, Mercedes Molinari, Susy Legarre e Inés Elizalde despiden al querido Fernando, acompañando a Alejandra, a Carmen y sus familias con mucho amor.

Aviso publicado en la edición impresa

