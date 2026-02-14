1
VIVOT, Fernando,
✝ VIVOT, Fernando, q.e.p.d. - Sus amigos Los Zorros, Miguel y Rafa Dedyn, Adrián García Moritán, Álvaro Díaz Cisneros, Cristián Weiss, Fede Pezet, Héctor Ruiz Moreno, Juan Urgell, Marcelo Jordán, Pancho Peña, Enrique Guisti y Roberto Ledo despedimos al querido Fer y acompañamos a Ale y Flia. Te vamos a extrañar Cabezón.
