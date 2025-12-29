SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ VOLOSIN, Carlos. - María José Van Morlegan, su esposo e hijos lamentan su partida y acompañan a Edgardo y familia en este doloroso momento.

VOLOSIN, Carlos, q.e.p.d., falleció el 27-12-2025. - La comisión directiva y el personal de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, Adeera, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre del Dr. Edgardo Volosin, presidente de la Asociación, rogando una oración en su memoria.

✡ VOLOSIN, Carlos. - Edenor SA acompaña a Edgardo Volosin por el fallecimiento de su padre Carlos y hace llegar sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa