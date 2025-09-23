LA NACION

VON DER HEYDE, Carlos

LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VON DER HEYDE, Carlos, q.e.p.d. - Mercedes y Santos de Uribelarrea, junto a sus hijos Santos (h.) y Florinda, Mechi y Cristian, Francisco y Paula, y Alejandro abrazan muy fuerte a Alico y Rosario, como así también a Zelmira y Octavio y familias. Piden una oración en su memoria.

VON DER HEYDE, Carlos, q.e.p.d. - Sus cuñadas Mariana B. de Medrano, Josefina, Estela Tetaz de Balcarce, Mercedes y Santos de Uribelarrea, Enriqueta, Isabel y Johnny Tormey acompañan con mucho cariño a Alico y Rosario y a toda su familia en estos momentos de dolor.

VON DER HEYDE, Carlos, q.e.p.d. - Fina y Miguel de Elizalde y Rosario y Eduardo Zorraquín, hijos y nietos acompañan con todo cariño a Zelmira y familia.

LA NACION
