1
VON DER HEYDE, Carlos
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† VON DER HEYDE, Carlos, q.e.p.d. - Mercedes y Santos de Uribelarrea, junto a sus hijos Santos (h.) y Florinda, Mechi y Cristian, Francisco y Paula, y Alejandro abrazan muy fuerte a Alico y Rosario, como así también a Zelmira y Octavio y familias. Piden una oración en su memoria.
† VON DER HEYDE, Carlos, q.e.p.d. - Sus cuñadas Mariana B. de Medrano, Josefina, Estela Tetaz de Balcarce, Mercedes y Santos de Uribelarrea, Enriqueta, Isabel y Johnny Tormey acompañan con mucho cariño a Alico y Rosario y a toda su familia en estos momentos de dolor.
† VON DER HEYDE, Carlos, q.e.p.d. - Fina y Miguel de Elizalde y Rosario y Eduardo Zorraquín, hijos y nietos acompañan con todo cariño a Zelmira y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION