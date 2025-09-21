SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† VON DER HEYDE, Carlos R., q.e.p.d. - Su hermana Zelmira y sus hijos y nietos Peralta Ramos despiden con cariño a Carlos y acompañan a María, Marcela, Lucía y sus hijos en su tristeza. Un abrazo a Lía.

† VON DER HEYDE, Carlos R., q.e.p.d. - Leonardo Demarchi y su familia despiden con tristeza al querido amigo de toda la vida y abrazan a Lía, María, Marcela, Lucía, nietos y hermanos, pidiendo una oración por su eterno descanso.

