VON DER HEYDE, Carlos R.
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† VON DER HEYDE, Carlos R., q.e.p.d. - María Susana Miguens, Mercedes Miguens y Fredy Güiraldes despiden al querido Alemán con muchos recuerdos y pena.
† VON DER HEYDE, Carlos R. - Hernán Moyano despide con dolor a su muy querido y viejo amigo y acompaña con mucho cariño a sus hermanos Zelmira, Alico y Octavio.
† VON DER HEYDE, Carlos, q.e.p.d. - Mecha S. L. de Miguens abraza con tristeza y el cariño de toda una vida a Zelmira, Alico, Octavio y familias.
