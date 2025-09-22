LA NACION

VON DER HEYDE, Carlos R.

VON DER HEYDE, Carlos R., q.e.p.d. - María Susana Miguens, Mercedes Miguens y Fredy Güiraldes despiden al querido Alemán con muchos recuerdos y pena.

VON DER HEYDE, Carlos R. - Hernán Moyano despide con dolor a su muy querido y viejo amigo y acompaña con mucho cariño a sus hermanos Zelmira, Alico y Octavio.

VON DER HEYDE, Carlos, q.e.p.d. - Mecha S. L. de Miguens abraza con tristeza y el cariño de toda una vida a Zelmira, Alico, Octavio y familias.

