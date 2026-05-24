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WAGMAISTER, Alejandro Diego
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ WAGMAISTER, Alejandro Diego, falleció en España, el 23-5-2026. - Roberto y Ruth Wagmaister y familia despedimos con mucho dolor y tristeza a nuestro querido primo. Terminaste tu ciclo volando como te gustaba hacer con tu inseparable y única Cecilia. Acompañamos con amor en esta enorme pérdida a Ceci, Tommy, Marina y sus nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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