SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ WAGMAISTER, Alejandro Diego, falleció en España, el 23-5-2026. - Roberto y Ruth Wagmaister y familia despedimos con mucho dolor y tristeza a nuestro querido primo. Terminaste tu ciclo volando como te gustaba hacer con tu inseparable y única Cecilia. Acompañamos con amor en esta enorme pérdida a Ceci, Tommy, Marina y sus nietos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa