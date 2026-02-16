1
WARD CÁRCANO, William Humble David Jeremy, conde de Dudley
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ WARD CÁRCANO, William Humble David Jeremy, conde de Dudley, q.e.p.d. - Alberto Fernández Basavilbaso ruega una oración en su querida memoria.
