WASSERMAN, José

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WASSERMAN, José. - Te despedimos con mucho amor y cariño. Estarás siempre en nuestro corazón. Tu esposa Sara, tus hijos Ariel y Abel, tus nietos y toda la familia.

WASSERMAN, José, Z.L. - La familia Ricover acompaña a Sarita, Abel, Ariel y familias en este triste momento.

WASSERMAN, José, Z.L. - Fidel y Mónica Catvin e hijos acompañan a Sarita, Ariel, Abel y familia en este triste momento.

WASSERMAN, José, Z.L. La familia Benadon despide con mucho cariño a José y acompaña a Ariel y familia en estos tristes momentos.

