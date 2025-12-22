SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ WAXEMBERG de FITERMAN, Norah, Z.L., falleció el 21-12-2025. - Su esposo Fito, sus hijos Valeria y Jorge, y sus nietos la recordarán con infinito cariño.

✡ WAXEMBERG de FITERMAN, Norah, Z.L. - Diego y Roberta Herbstein participan con tristeza el fallecimiento de Norah, gran compañera del querido Fito a quien acompañan en un fraternal abrazo junto a sus hijos Valeria y Jorge y a sus nietos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa