WAXEMBERG DE FITERMAN, Norah

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WAXEMBERG de FITERMAN, Norah, Z.L., falleció el 21-12-2025. - Su esposo Fito, sus hijos Valeria y Jorge, y sus nietos la recordarán con infinito cariño.

WAXEMBERG de FITERMAN, Norah, Z.L. - Diego y Roberta Herbstein participan con tristeza el fallecimiento de Norah, gran compañera del querido Fito a quien acompañan en un fraternal abrazo junto a sus hijos Valeria y Jorge y a sus nietos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

