WEIBEL R., Silvia,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ WEIBEL R. de GALLARDO, Silvia, q.e.p.d., 5-1-2026. - Leonardo Demarchi y familia despiden con tristeza a Silvia y acompañan a todos sus muy queridos hijos con el cariño y recuerdos de toda la vida. Pedimos una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

