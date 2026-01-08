LA NACION

WEIBEL RICHARD, Silvia Ignacia,

WEIBEL RICHARD de GALLARDO, Silvia Ignacia, q.e.p.d., volvió a la casa del Padre el 5-1-2026. - Sus hijos Dolores y Juan Martín Devoto, Facundo y Josefina Sackmann Sala, Peu, Martín y Dolores Jantus de Estrada, Felipe y Magdalena Goméz Pizarro, Lula y Juan Rocha y Pablo y Carola Beresiarte Andiarena, su sobrino Juan Manuel Weibel y sus 40 nietos y 36 bisnietos, la despiden con cariño y la esperanza del encuentro en el cielo. Gracias por todo mamá.

