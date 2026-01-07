SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WEIBEL, Silvia. - Sus sobrinos Gallardo Bazterrica Mene y Agustín, Pancho y Marisa, Pate y Tony, María, Santi y Mili, Chole, Tuna y Agustín y sus hijos ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa