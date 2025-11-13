SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WEIL, Daniel, q.e.p.d. - Willy y Georgina Iribarren despiden al querido Daniel y ruegan una oración en su memoria.

† WEIL, Daniel, q.e.p.d. - La Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil despide con profundo dolor a un gran maestro de la oftalmología argentina y referente a nivel mundial. Acompaña a su familia, amigos, colegas y discípulos en la tristeza y ruega una oración en su memoria.

