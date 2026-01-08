SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ WEISVEIN, Herberto, Z.L., falleció el 7-1-2026. - Sus hijos Marta y Ricardo, Isaac y Marcela, y Laura, nietos y bisnietos despiden al querido Herberto con tanto amor como supo darnos.

✡ WEISVEIN, Herberto. - AADEJA, Asociacion Argentina de Empresas de Juguetes y Afines, acompaña en el sentimiento a su Sra. directora Laura Weisvein por el fallecimiento de su señor padre.

