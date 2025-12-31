WESCHLER, Ricardo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
WESCHLER, Ricardo, q.e.p.d. - Agustina y Alberto Cano acompañamos a Susy, Dora, Celi, Marian y familia. Te recordaremos siempre con cariño.
WESCHLER, Ricardo, 30-12-2025. - Despedimos con dolor a Ricardo un caballero cabal que nos ha acompañado en todo momento. Industrias Termoplásticas Argentinas S.A.
WESCHLER, Ricardo, 30-12-2025. - Nos ha unido un mutuo afecto y valores compartidos. Fernando Corchon, Carlos Corchon y Manuel Corchon.
✡ WESCHLER, Ricardo, q.e.p.d. - Sus primos Eduardo, Susy y Marta Grinberg, junto a sus familias, acompañan a Susy, Dora Lia, Celina, Mariana y familias en tan doloroso momento.
WESCHLER, Ricardo, falleció el 30-12-2025. - Gracias por tu amistad, corrección y colaboración. Dejás un recuerdo imborrable. Tus amigos de Tenis Campo Chico.
WESCHLER, Ricardo. - El directorio y personal de Petrocuyo participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.
