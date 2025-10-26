WHITE, Mónica Santamarina De
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† WHITE, Mónica Santamarina de, q.e.p.d., partió el 25-10-2025. - Con profundo pesar, te despedimos querida Mini. Tus nietos White Vasquez Mansilla, Alberto, Camila, Benjamín y Tobías, junto a Cayetana te vamos a recordar con mucha gratitud y cariño; con la esperanza de que te vuelvas a encontrar con Berto y papá en su eterno descanso.
† WHITE, Mónica Santamarina de, q.e.p.d., falleció el 25-10-2025. - Su hijo Guillermo y Marcela Kilmurry; sus nietos Catalina, Memo y Florencio e hijos políticos la despiden con mucha tristeza y van a recordar a Minnie con gran cariño.
† WHITE, Mónica Santamarina de. - Con gran cariño acompañamos a Mónica, Gonzalo, hijos, nietos y a sus hermanos Guillermo y Patricio en tan triste momento. Sus cuñadas Bosch Quesada y familia.
