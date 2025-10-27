WHITE, Mónica Santamarina De
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† WHITE, Mónica Santamarina de, q.e.p.d. - Carlos Baña lamenta su fallecimiento y acompaña a Guillermo, Patricio y Florencio en este triste momento.
† WHITE, Mónica Santamarina de, q.e.p.d. - Josefina White de Pasman, sus hijos Lupe y Machi, Lolo y Juan, Fini y Stathis y nietos la despiden con mucho amor.
WHITE, Mónica Santamarina de, q.e.p.d. - Inés Acevedo (a.) recordará siempre con inmenso cariño a su madrina, y acompaña a sus primos hermanos en su dolor.
† WHITE, Mónica Santamarina, q.e.p.d., falleció el 25-10-2025. - Sus hijos Mónica y Gonzalo Bosch, Guillermo y Marcela Kilmurry y Patricio White, sus nietos y bisnietos la despedimos con enorme tristeza y recordaremos a Mini con inmenso cariño. Rezaremos por tu eterno descanso. Sus restos serán inhumados hoy, 12.30 hs., en el Cementerio de La Recoleta. COMPAÑIA PRINCIPAL Tel 4821-5554.
† WHITE, Mónica Santamarina de, falleció el 25-10-2025. - Su hija Mónica y Gonzalo Bosch Quesada, sus nietos Gonzalo, Magdalena y Victoria, sus bisnietos e hijos políticos despiden a Minnie con gran dolor y la recordarán con inmenso cariño.
