SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† WHITE, Mónica Santamarina de, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 25-10-2025. - María Frederking White participa con pena la partida de Mónica y acompaña con cariño a sus hijos y nietos.
† WHITE, Mónica Santamarina de, q.e.p.d. - Clara, Margot, Lucrecia y Santiago Sánchez Elia despiden a su querida prima con cariño y piden una oración en su memoria.
† WHITE, Mónica Santamarina de. - El personal del establecimiento rural Santa Elena participa con profundo pesar su fallecimiento, recordándola con gratitud por tantos años compartidos.
† WHITE, Mónica Santamarina de, falleció el 25-10-2025. - Darío Alcetegaray y Flia.: Miriam, Florencia y Juan Agustín la despiden con profundo afecto y gratitud, acompañando a su familia en este momento.
