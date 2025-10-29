LA NACION

WHITE, Mónica Santamarina De

WHITE, Mónica Santamarina de, q.e.p.d. - Sus sobrinos Roca White la despiden con gran pena y acompañan cariñosamente a sus primos hermanos.

