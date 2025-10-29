1
WHITE, Mónica Santamarina De
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† WHITE, Mónica Santamarina de, q.e.p.d. - Sus sobrinos Roca White la despiden con gran pena y acompañan cariñosamente a sus primos hermanos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“Bomba de tiempo”: el basural argentino listado entre los 50 más contaminantes del mundo que amenaza a una ciudad turística
- 3
La increíble trama secreta de EE.UU. para convencer al piloto de Maduro de desviar su avión para entregarlo
- 4
El dramático testimonio de la hija de Brigitte Macron en el juicio a acusados de promover la teoría de que es un hombre