SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ WICHTEL, Alejandro, falleció el 29-3-2026. - Tus primos Irene y Jorge Furmanski y Flia. te despiden con mucho cariño y acompañan a tu familia en este triste momento. Hoy, a las 10, saldremos de Loyola con destino al Cementerio de La Tablada, Parte Vieja.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa