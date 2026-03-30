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WICHTEL, Alejandro

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

WICHTEL, Alejandro, falleció el 29-3-2026. - Tus primos Irene y Jorge Furmanski y Flia. te despiden con mucho cariño y acompañan a tu familia en este triste momento. Hoy, a las 10, saldremos de Loyola con destino al Cementerio de La Tablada, Parte Vieja.

Avisos fúnebres
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