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WICHTEL, Alejandro
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ WICHTEL, Alejandro, 29-3-2026. - Eduardo, Marisol, Alessa, Isabella y León Wichtel despedimos con mucho amor a nuestro querido tío y acompañamos a su familia en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
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