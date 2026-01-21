1
WITHRINGTON, Susana
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ WITHRINGTON, Susana (Susy). - Joan Croucher despide a su inolvidable amiga de toda una vida con gran dolor. Comparto su pérdida, con mucho cariño para Solange y Sebastián.
✝ WITHRINGTON, Susana (Susy). - Martín, Paula y Sebastián Reynal acompañan especialmente con cariño a Solange y Sebastián en este momento de tanta tristeza.
