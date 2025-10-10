LA NACION

YAFE, Felipe Carlos

YAFE, Felipe Carlos, Z.L., falleció el 7-10-2025. - Rabino y maestro sublime que marcó un camino de aprendizaje en cuerpo y alma. Extrañaremos tus clases y prédicas que nos motivaron a pensar y analizar cada situación con responsabilidad. Tu presencia inolvidable, tu creatividad, tus canciones, tu palabra adecuada, tu compañía en los momentos de alegría y/o tristeza nos acompañarán siempre. Te tendremos en nuestra mente y en nuestros corazones. Manuel Balderman, Bibi Ginesin, Mónica Goldsman, Susi Guinzburg, Silvia Handler, Fredelle Kalach, Batia Kuper, Marta Lescano, Balus Lisbona Zaga, Mayer Lisbona Zaga, Fernando Martínez Olivares, Cristina Orman, Osvaldo R. Schvartzer, Isaac Telles y Milly Zaga. Acompañamos a Debbie y familia con gran cariño.

