SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ YAFE, Felipe, rabino, Z.L. - El rabino Mordejai y Susi Levin despiden con profunda tristeza a su querido amigo, gran ser humano y maestro de maestros, y acompañan a su familia en este doloroso momento.

✡ YAFE, Felipe, Rab., Z.L. - La comunidad Bet Hilel lamenta el fallecimiento de su rabino y líder fundador, quien inspiró a miles de jóvenes y adultos. Abrazamos a su mujer, hijos y nietos.

✡ YAFE, Felipe, rabino Dr., Z.L. - El Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer, sus alumnos, ex alumnos, docentes y comisión directiva, acompañamos con profundo pesar a su familia y seres queridos ante su fallecimiento. Recordamos con gratitud su legado como director y decano de la Escuela Rabínica de nuestra institución, su compromiso con la enseñanza y su incansable labor durante 25 años al servicio de la comunidad.

