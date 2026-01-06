LA NACION

YBARRA LALOR, Patricia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

YBARRA LALOR, Patricia q.e.p.d., falleció en España, el 2-1-2026. - Su tío Luis María Lalor y Mercedes Mackinlay, sus primos Luis y Patricia Saenz, Nico y Mercedes Magnasco, Cata y Justin Lozier, Chopo y Agustín Menendez, María y Titi acompañan en el dolor a su madre Patricia y a sus hermanos Migue y Santi, y piden oraciones en su memoria.

YBARRA LALOR, Patricia, q.e.p.d., 2-1-2026. - Unidos a Patra, Miguel, Meme, Santiago y los nietos, en el cariño y la oración por nuestra querida Pata. Un abrazo con todo el amor, de tía Marce y sus primos Leloir Lalor.

