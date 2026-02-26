YECHUA, Héctor,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ YECHUA, Héctor, q.e.p.d. - La comisión directiva de Adiras participa el fallecimiento del padre de su director ejecutivo Martín Yechua y lo acompaña en este difícil momento.
✡ YECHUA, Héctor, q.e.p.d. - Querido Martín, tus amigos y compañeros de Adiras te acompañan con un abrazo grande, en este triste momento. Un gran cariño para vos y tu familia: Alejandro, Pablo, Adriana, Magda, Manuel, Sol y Yesica.
