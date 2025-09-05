SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† YMAZ, Enrique Alberto, q.e.p.d. - Con mucha tristeza le decimos adiós a Quique en su último vuelo, su mujer Alicia Natino, sus hijos Carola, Patricia, Miguel y Lucía Ymaz, sus hijos políticos, sus nietos Máximo, Camila y Gonzalo Henin, Agustina y Facundo Romano, Isidro y Manuel Ymaz, Delfina y Franco Catanzaro, Ignacio y Catalina Martínez y su bisnieto Mateo Webb. Lo despedimos mañana sábado, a las 11.30, en el Jardín de Paz.

