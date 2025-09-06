1
YMAZ, Enrique Alberto
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† YMAZ, Enrique Alberto. - Su hermana Inés, su hermano Juan Ignacio y sus familias, despiden al querido Quique, en su ultimo vuelo y acompañan a Alicia y familia.
† YMAZ, Enrique Alberto, q.e.p.d., falleció el 4-9-2025. - Susana Carranza, hijos y nietos acompañan a Alicia y familia en su profundo dolor. Siempre estará en nuestras oraciones.
† YMAZ, Enrique Alberto, q.e.p.d. - Sus primos Mariana y Agustín Vila, Susana Guevara, Gloria Wilson Rae y sus hijos despiden al querido Quique y acompañan a Alicia y a toda la familia con mucho cariño.
