SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† YMAZ, Enrique Alberto. - Su hermana Inés, su hermano Juan Ignacio y sus familias, despiden al querido Quique, en su ultimo vuelo y acompañan a Alicia y familia.

† YMAZ, Enrique Alberto, q.e.p.d., falleció el 4-9-2025. - Susana Carranza, hijos y nietos acompañan a Alicia y familia en su profundo dolor. Siempre estará en nuestras oraciones.

† YMAZ, Enrique Alberto, q.e.p.d. - Sus primos Mariana y Agustín Vila, Susana Guevara, Gloria Wilson Rae y sus hijos despiden al querido Quique y acompañan a Alicia y a toda la familia con mucho cariño.

