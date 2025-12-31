1
ZABALETA, Guillermina Torres Lacroze De (Negra)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ZABALETA, Guillermina Torres Lacroze de (Negra), q.e.p.d., falleció el 30-12-2025. - Sus hijos María Cecilia Zabaleta y Alberto Molinario; sus nietos Andrés Molinario y Mora Tofalo y Pedro José Molinario; sus bisnietos Mercedes y Felipe Molinario; su prima Susana Lacroze de Gedge y sus sobrinos María Inés y Federico Gedge participan su fallecimiento, a sus 99 años, al cabo de una vida de fe dedicada a su familia y amigos. Agradecen una oración por su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Documento clave: la empresa de Faroni pactó con la AFA quedarse con el 30% de sus ingresos comerciales en el exterior
- 3
Como pocas veces se vio: el día que Mar del Plata le pudo competir a Brasil con una postal sorprendente para los turistas
- 4
“Acá somos todos iguales”: cómo es El Paraíso, el predio nudista escondido en la provincia de Buenos Aires