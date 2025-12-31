SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ZABALETA, Guillermina Torres Lacroze de (Negra), q.e.p.d., falleció el 30-12-2025. - Sus hijos María Cecilia Zabaleta y Alberto Molinario; sus nietos Andrés Molinario y Mora Tofalo y Pedro José Molinario; sus bisnietos Mercedes y Felipe Molinario; su prima Susana Lacroze de Gedge y sus sobrinos María Inés y Federico Gedge participan su fallecimiento, a sus 99 años, al cabo de una vida de fe dedicada a su familia y amigos. Agradecen una oración por su alma.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa