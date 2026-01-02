SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ZABALETA, Guillermina Torres Lacroze de, q.e.p.d. - José Pángaro y Elvira Bedoya de Pángaro la despiden con gran tristeza y cariño.

✝ ZABALETA, Guillermina Torres Lacroze de, q.e.p.d., falleció el 30-12-2025. - Horacio Siburu y Margarita Echezarreta, Mario y María Elena López Oliva, Charo y Yosi Siburu despedimos a la Negra, nuestra gran amiga y acompañamos a Ricardo, Cecilia, Javier y Flias en este triste momento y rogamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

