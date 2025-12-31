1
ZABALETA, Guillermina Torres Lacroze De
† ZABALETA, Guillermina Torres Lacroze de, q.e.p.d. - Los Amicus acompañamos a Ricardo con todo cariño. Gonzalo Cáceres, Álvaro Casalins, Pablo Dukarevich, Alejandro Fargosi, Marina Iturbide, Horacio Lynch, Felipe Ordóñez, Juan Rodríguez Estevez, Horacio Suarez Bidondo, María José Vivanco.
