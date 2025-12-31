ZABALETA, M. Guillermina Torres Lacroze De
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ZABALETA, M. Guillermina Torres Lacroze de, q.e.p.d., falleció el 30-12-2025. - Sus dedicadas acompañantes y cuidadoras Jorgelina, Bety, Cinthia, Diana, Amelia y Teresa la despiden con cariño y rezan por su alma.
† ZABALETA, M. Guillermina Torres Lacroze de, q.e.p.d. - Frankie y Loli Frávega e hijos despiden a la Negra con tristeza, ruegan una oración en su memoria y acompañan a Cecilia y familia con gran cariño.
† ZABALETA, M. Guillermina Torres Lacroze de, 30-12-2025. - Con inmenso dolor Gaby R. de Ortiz y sus hijos Verónica y Ricardo de Zabaleta, Juan Cruz Ortiz, sus nietos y bisnietos participan el fallecimiento de la querida Negra, despidiéndola con mucho cariño.
† ZABALETA, M. Guillermina Torres Lacroze de, q.e.p.d., falleció el 30-12-2025. - Sus hijos Ricardo y Verónica Ortiz, Cecilia y Alberto Molinario, Javier y Biti Clerici; sus nietos y bisnietos participan con tristeza su partida a la casa del Padre y agradecen su amor y generosidad. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.
