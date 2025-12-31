SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ZABALETA, María Guillermina Torres Lacroze de, 30-12-2025. - Felipe y Julieta Ordóñez, Luis y María Ordóñez, Leandro y Yami Abiusso, Tony y María Caggiano y Miriam Ghelfi acompañan a Ricardo, Javier y familias y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

