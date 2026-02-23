SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ZAGHI, Santos Leonardo, (Nené) q.e.p.d. - Su madre, Ema Bonomi, sus hermanos, María Cristina y Daniel, Bernardo, Carmen y sus hijos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

