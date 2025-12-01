SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ZAMBRANO, Alberto D. - Ricardo e Inés Cavanagh; sus hijos Riqui y Gloria, Rocío y Sebas, Amalia y Mariano, Sol e Iván y Damián y Marina y nietos despiden a Alberto, recordando su afecto, generosa amistad y entusiasmo, abrazando a sus hijos y nietos.

† ZAMBRANO, Alberto. - Daniel Zolezzi despide a su querido amigo Alberto y ruega una oración en su memoria.

ZAMBRANO, Alberto. - Vicente y Raquel Mazzini; sus hijos Rachel y Ale, Ignacio y Fátima y Marcos y Manu, nietos y bisnieta despiden a Alberto con mucho cariño.

† ZAMBRANO, Alberto, q.e.p.d. - Guillermo y Rafael Iribarren lo despiden con afecto y ruegan una oración en su memoria.

† ZAMBRANO, Alberto, q.e.p.d. - Elena y Eduardo Cavanagh y sus hijos acompañan a Lucila, Jerónimo, Juaco, Panchi, Josefina, Mechu y Marina en este triste momento.

† ZAMBRANO, Alberto. - Los Dres. Günther y Robert Kaufer despiden al profe con gran tristeza y acompañan en su dolor a toda la familia.

† ZAMBRANO, Alberto D., falleció el 29-11-2025. - Julio Manzitti, María Elina Martinez, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a los chicos con cariño.

† ZAMBRANO, Alberto, q.e.p.d. - Norberto Lembo acompaña a Jerónimo y a toda su familia en este momento de tanto dolor.

† ZAMBRANO, Alberto, q.e.p.d. - Mario Rupar, Lilita Castañeda con sus hijos Sol y Fer, Connie y Tuly y Santiago y Jose y sus nietos despiden a Alberto con enorme tristeza, recordando los lindos momentos familiares compartidos, abrazan fuerte a los Zambrano y ruegan una oración en su memoria.

† ZAMBRANO, Alberto D., q.e.p.d. - Ana Cavanagh y Roberto Moreira junto a Sebastián y Mariana, Martín y Josefina, Cristian y Mechi y Andrés Helbig despiden a su querido cuñado y tío Alberto con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa